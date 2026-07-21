Musica altissima tutta la notte, i residenti scendono in strada

Al centro della scena alcuni ragazzi impegnati nelle riprese di quello che, secondo quanto riferito dai residenti, sembrerebbe essere il videoclip di un brano di genere trap

«Pensavamo di aver visto di tutto sotto i Distinti, ma mai avremmo immaginato un videoclip trap a mezzanotte con la musica a palla». È lo sfogo amaro di alcuni residenti di Fuorigrotta, quartiere di Napoli, che nella notte si sono ritrovati svegliati dai rumori provenienti dal piazzale antistante lo stadio Diego Armando Maradona, trasformato per alcune ore in un vero e proprio set cinematografico improvvisato.A denunciare l’episodio sono stati alcuni cittadini attraverso la pagina Facebook “Fuorigrotta in movimento”, dove sono state pubblicate immagini che in poco tempo hanno raccolto numerosi commenti e reazioni indignate. Negli scatti si vede una struttura organizzata come un set professionale: fari da studio montati su appositi supporti, luci direzionali, telecamere, operatori con stabilizzatori, un van utilizzato come mezzo di supporto e diversi giovani radunati intorno a scooter e motociclette di grossa cilindrata.Al centro della scena alcuni ragazzi impegnati nelle riprese di quello che, secondo quanto riferito dai residenti, sembrerebbe essere il videoclip di un brano di genere trap o rap. Una produzione realizzata però, secondo le segnalazioni, senza alcuna autorizzazione e soprattutto in piena notte, provocando forti disagi agli abitanti della zona.A scatenare la protesta non sarebbe stata soltanto l’utilizzo dello spazio pubblico per un’attività non concordata, ma soprattutto il livello del volume della musica. Le casse installate sul posto avrebbero diffuso brani ad altissimo volume, con il suono che si sarebbe propagato tra i palazzi del quartiere, impedendo il riposo a numerose famiglie.L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza e della vivibilità nelle aree circostanti lo stadio Maradona, dove i residenti lamentano da tempo episodi notturni caratterizzati da schiamazzi, assembramenti e raduni improvvisati.Gli abitanti chiedono ora un maggiore presidio del territorio e controlli più frequenti nelle ore serali e notturne, affinché gli spazi pubblici non diventino luoghi senza regole e possano essere vissuti nel rispetto della tranquillità dei cittadini.Resta da chiarire se per l’organizzazione del set fossero state richieste eventuali autorizzazioni agli enti competenti e se siano stati effettuati accertamenti da parte delle forze dell’ordine dopo le segnalazioni dei residenti.