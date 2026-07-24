Molesta una studentessa universitaria sul bus, preso

L'indagine è scattata dopo la denuncia presentata il 16 luglio da una giovane, originaria di Napoli e residente a Cassino

Avrebbe molestato una studentessa universitaria durante un viaggio a bordo di un autobus della linea Napoli-Pescara. Un operaio di 40 anni, di origine ucraina e residente a Pesaro, è stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Cassino e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l'accusa di violenza sessuale. L'indagine è scattata dopo la denuncia presentata il 16 luglio da una giovane, originaria di Napoli e residente a Cassino, che ha raccontato ai militari quanto sarebbe accaduto durante il viaggio di ritorno verso casa.



Secondo il suo racconto, nel primo pomeriggio era salita sull'autobus quando un uomo si era seduto accanto a lei. Durante gran parte del tragitto il passeggero si sarebbe addormentato, ma, una volta giunti all'altezza di viale Bonomi, a Cassino, si sarebbe svegliato iniziando ad avvicinarsi sempre di più alla ragazza.



Stando alla ricostruzione degli investigatori, il 40enne avrebbe quindi iniziato a palpeggiare la giovane nelle parti intime, nonostante il suo evidente rifiuto e i tentativi di sottrarsi alle molestie.



La studentessa è riuscita ad allontanarsi raggiungendo i sedili posteriori dell'autobus, dove si trovava un'amica. L'uomo, però, l'avrebbe seguita, cercando di minimizzare quanto accaduto e fornendo una giustificazione per il proprio comportamento.



Poco dopo, una volta arrivati alla fermata di piazza Garibaldi a Cassino, le due ragazze sono scese dal pullman, mentre il presunto molestatore ha proseguito il viaggio.



Le indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito di risalire all'identità del sospettato grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, agli accertamenti effettuati sui passeggeri presenti sul mezzo e alla ricostruzione dei movimenti dell'autobus.



Al termine degli approfondimenti investigativi, il 40enne è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di violenza sessuale.



Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'uomo dovrà essere accertata nel corso dell'eventuale processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.