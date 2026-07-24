Modifiche alla circolazione dei treni per lavori

Lo stop al traffico ferroviario interesserà due periodi distinti nel mese di agosto

Proseguono gli interventi di potenziamento sulla linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari da parte di RFI. Per consentire l'avanzamento dei lavori e le attività necessarie all'attivazione della nuova stazione di Casalnuovo, prevista per la metà di settembre, sarà sospesa temporaneamente la circolazione dei treni nel tratto compreso tra le stazioni di Napoli e Cancello.Lo stop al traffico ferroviario interesserà due periodi distinti nel mese di agosto:dalle 7.15 del 3 agosto fino al 7 agosto; dalle 7.15 del 10 agosto fino al 14 agosto.Durante le interruzioni i tecnici di RFI saranno impegnati nelle attività di adeguamento dell'infrastruttura, necessarie per completare il progetto di potenziamento della linea e permettere l'entrata in funzione della nuova stazione di Casalnuovo.L'intervento rientra nel più ampio programma di sviluppo della linea AV/AC Napoli-Bari, un'opera strategica per migliorare i collegamenti ferroviari tra la Campania e la Puglia, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la capacità della rete.RFI comunicherà eventuali modifiche alla programmazione dei treni e le modalità alternative di viaggio previste per i passeggeri interessati dalle sospensioni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio nei giorni interessati dai lavori.