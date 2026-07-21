Meningite, 14enne al Cotugno

Il batterio responsabile è risultato essere Neisseria meningitidis

Un ragazzo di 14 anni è stato trasferito nei giorni scorsi dall’Unità di Malattie infettive di Eboli all’ospedale Cotugno di Napoli per una sospetta meningite. La diagnosi è stata successivamente confermata dalle analisi colturali effettuate dal laboratorio del polo monospecialistico napoletano. Il batterio responsabile è risultato essere Neisseria meningitidis, mentre il ceppo specifico è ancora in fase di tipizzazione presso i laboratori dell’Istituto superiore di sanità, dove è stato inviato il campione.Il giovane, trasferito precauzionalmente già domenica scorsa in rianimazione al Cotugno per ricevere le prime cure e un monitoraggio costante, è ora in fase di miglioramento. «Sta bene e sarà trasferito tra oggi e domani in reparto – ha spiegato Vincenzo Di Sarno, primario del pronto soccorso infettivologico – ma è in via di ripresa».Il caso è stato classificato come sporadico ed è stato segnalato alla Asl di Salerno per gli adempimenti previsti dal dipartimento di prevenzione, con le attività di tracciamento e sorveglianza sanitaria.Gli specialisti spiegano inoltre che, in situazioni di questo tipo, il luogo di soggiorno abituale del paziente può essere considerato sicuro dopo 24 ore di adeguato ricambio d’aria, mantenendo aperte porte e finestre sia durante il giorno sia durante la notte.