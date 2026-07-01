Maxi-black out con oltre 2000 utenze staccate

I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti fin dalle prime, lavorando in coordinamento con il Comune per individuare e riparare il guasto

Ancora disagi a Napoli a causa delle eccezionali ondate di calore che stanno mettendo sotto pressione la rete elettrica cittadina. Un nuovo blackout ha lasciato senza corrente circa 2.000 famiglie nella zona di via Tasso, mentre al Vomero numerosi bar, negozi e attività commerciali sono rimasti chiusi per diverse ore a causa dell'interruzione dell'alimentazione elettrica. Il disservizio ha interessato in particolare il Parco Elena, dove un doppio guasto sulla rete di media tensione ha provocato l'interruzione della fornitura di energia. Secondo quanto comunicato dal Comune di Napoli, le elevate temperature avrebbero danneggiato alcuni cavi elettrici, determinando il blackout che ha coinvolto migliaia di utenze.



I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti fin dalle prime, lavorando in coordinamento con il Comune per individuare e riparare il guasto. Intorno alle ore 14 l'erogazione dell'energia è stata progressivamente ripristinata grazie alla realizzazione di un giunto provvisorio, mentre proseguono gli interventi per la sistemazione definitiva della rete.



Per fronteggiare l'emergenza, già dalla serata precedente era stata installata nel quartiere collinare una power station mobile con generatori elettrici ausiliari. Nel corso della giornata è stato inoltre disposto l'invio di una seconda unità, destinata a rafforzare la rete e garantire una maggiore continuità del servizio durante le operazioni di ripristino.



Il blackout di oggi segue quelli registrati nelle ultime ore nelle zone di Miano, Secondigliano e nel comune di Casoria, anch'essi riconducibili ai guasti provocati dalle temperature eccezionalmente elevate.



La città continua infatti a fare i conti con un'intensa ondata di calore, con temperature percepite che hanno raggiunto i 36 gradi. Il Ministero della Salute ha confermato l'allerta di livello massimo, con bollino rosso, valida fino a domani, mentre resta elevato anche il tasso di umidità. Nelle prossime ore è inoltre prevista un'allerta meteo per possibili piogge e raffiche di vento, condizioni che potrebbero contribuire ad attenuare il caldo ma non a risolvere nell'immediato le criticità della rete elettrica.



Dal Comune fanno sapere che la collaborazione con E-Distribuzione proseguirà fino alla completa risoluzione dei guasti. L'azienda ha attivato una task force dedicata, con squadre e mezzi straordinari impegnati sul territorio per affrontare l'emergenza e limitare ulteriori interruzioni della fornitura elettrica.