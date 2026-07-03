Mastella sta male: "Pregate per me"

con la voce spezzata dall'emozione ha pronunciato parole che hanno sorpreso

Momento di forte commozione nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, dove il sindaco Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato, chiedendo ai fedeli una preghiera per affrontare il difficile momento personale. Durante la cerimonia in occasione della festa della patrona di Benevento e del Sannio, alla presenza del neo arcivescovo Michele Autuoro, Mastella ha preso la parola e, con la voce spezzata dall'emozione, ha pronunciato parole che hanno sorpreso i presenti: «Grazie a tutti. Vi chiedo di pregare per me. Lei si è rivolto ai malati. Anch'io lo sono. Spero di farcela».



La dichiarazione ha fatto calare il silenzio nella basilica, subito seguito da un lungo applauso di incoraggiamento. L'arcivescovo ha quindi abbracciato il primo cittadino in un gesto di vicinanza che ha assunto un forte significato umano, oltre che istituzionale.



Dopo la cerimonia, Mastella non ha voluto aggiungere particolari sulle sue condizioni di salute. Ha però confermato che da alcuni giorni era a conoscenza di un problema definito «serio», per il quale sono in corso accertamenti specialistici e che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Una situazione che aveva scelto di tenere riservata per non alimentare preoccupazioni tra i cittadini.



«Non volevo creare ansia in chi già affronta tante difficoltà – ha spiegato –. Nemmeno in chiesa avevo pensato di parlare della mia malattia. È stato un gesto spontaneo, nato dall'emozione del momento».



Come da tradizione, il sindaco ha inoltre acceso il cero votivo dedicato alla Madonna delle Grazie, rito che ogni 2 luglio ricorda il voto espresso dalla città nel 1836 durante l'epidemia di colera. «Mentre accendevo il cero – ha raccontato Mastella – ho pensato che probabilmente sarà l'ultima volta che lo farò da sindaco, essendo ormai a fine mandato. Ascoltando le parole dell'arcivescovo rivolte ai malati, mi sono commosso e ho sentito il bisogno di chiedere una preghiera anche per me».



Il primo cittadino ha infine ribadito il suo profondo legame con la patrona della città, ricordando di aver affidato alla Madonna delle Grazie il proprio mandato amministrativo dieci anni fa e di volerla ringraziare anche in questo delicato passaggio della sua vita personale.