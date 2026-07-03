Installati i cassonetti elettronici intelligenti

La tecnologia permette anche di registrare gli accessi e monitorare i conferimenti

Parte una nuova modalità di raccolta dei rifiuti nell'area di piazzetta Marechiaro, a Napoli, dove sono entrati in funzione cinque cassonetti elettronici destinati al conferimento delle diverse frazioni della raccolta differenziata. Il nuovo sistema servirà circa 60 utenze domestiche della zona. I contenitori potranno essere utilizzati esclusivamente dai residenti autorizzati, attraverso una tessera elettronica consegnata dagli operatori di Asia Napoli agli abitanti di Calata Ponticello e piazzetta Marechiaro oppure tramite l'app Sigma Asiana, disponibile per smartphone. Per le attività commerciali resta invece in vigore il calendario dedicato per il conferimento dei rifiuti.



I nuovi cassonetti sono dotati di un sistema di apertura elettronica che riconosce l'utente abilitato prima di consentire il deposito dei rifiuti. La tecnologia permette anche di registrare gli accessi e monitorare i conferimenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e rendere più efficiente il servizio.



«Questi dispositivi favoriscono una raccolta più semplice e corretta, limitando i conferimenti irregolari e consentendo un controllo puntuale dei flussi di rifiuti», ha spiegato il direttore generale di Asia Napoli, Benino Maddaluno, sottolineando i vantaggi in termini di organizzazione, tracciabilità ed efficienza.



I cassonetti sono alimentati da pannelli fotovoltaici, una soluzione scelta per ridurre i consumi energetici e rendere il sistema più sostenibile.



L'intervento rappresenta un ulteriore sviluppo del progetto sperimentale avviato da Asia Napoli insieme all'Assessorato comunale al Verde e alla Salute Pubblica. Contenitori analoghi sono già stati installati anche in piazza Santa Maria degli Angeli.



Per l'assessore Vincenzo Santagada, il buon funzionamento del nuovo servizio dipenderà anche dalla collaborazione dei cittadini. «L'innovazione tecnologica è importante, ma per ottenere risultati concreti è fondamentale il contributo di tutti nel rispettare le regole della raccolta differenziata e nella tutela del decoro urbano», ha dichiarato.