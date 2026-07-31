In 23 occupano le case popolari, blitz per liberare le abitazioni

Nel corso dei controlli sono emersi anche diversi collegamenti abusivi alla rete elettrica

Ventitré persone denunciate per occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica e diversi allacci irregolari alla rete elettrica scoperti. È il bilancio dell’operazione di controllo effettuata nel complesso Acer Campania di viale Guglielmo Di Vittorio 118, a Qualiano. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi ad alto impatto condotti sul territorio ed è stato portato avanti dai carabinieri della stazione di Qualiano, guidati dal comandante Marco Bitetti, con il supporto del personale tecnico di Enel e degli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Gaetano Cerasuolo.Durante le verifiche, i militari hanno accertato la presenza di 23 persone che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, occupavano alcuni appartamenti del complesso di edilizia popolare senza un regolare titolo di assegnazione. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.Nel corso dei controlli sono emersi anche diversi collegamenti abusivi alla rete elettrica. Alcune abitazioni sarebbero state alimentate tramite allacci diretti che consentivano di bypassare i contatori e utilizzare energia senza la regolare contabilizzazione dei consumi.L’operazione ha riguardato anche la sicurezza stradale: i controlli effettuati dalle forze dell’ordine hanno portato al sequestro amministrativo di 14 veicoli risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria.