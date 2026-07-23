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Guardrail finisce nel furgone, all'interno una giovane donna

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro

A cura di Redazione
23 luglio 2026 21:00
Guardrail finisce nel furgone, all'interno una giovane donna -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Paura nella tarda mattinata lungo la strada Bussentina, nel territorio di Sanza, dove un incidente ha coinvolto un furgone con a bordo padre e figlia. Nell'impatto il guard rail ha sfondato la carrozzeria del mezzo, raggiungendo l'abitacolo e ferendo la passeggera. La donna, una 30enne residente a Palinuro, è rimasta incastrata all'interno del veicolo. Determinante l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caporeparto Bruno Mangieri, che sono riusciti a liberarla con un'operazione particolarmente delicata, evitando ulteriori conseguenze.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla ferita e ne ha disposto il trasporto in ospedale. L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Bussentina. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

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