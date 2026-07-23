Guardrail finisce nel furgone, all'interno una giovane donna

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro

Paura nella tarda mattinata lungo la strada Bussentina, nel territorio di Sanza, dove un incidente ha coinvolto un furgone con a bordo padre e figlia. Nell'impatto il guard rail ha sfondato la carrozzeria del mezzo, raggiungendo l'abitacolo e ferendo la passeggera. La donna, una 30enne residente a Palinuro, è rimasta incastrata all'interno del veicolo. Determinante l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caporeparto Bruno Mangieri, che sono riusciti a liberarla con un'operazione particolarmente delicata, evitando ulteriori conseguenze.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla ferita e ne ha disposto il trasporto in ospedale. L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Bussentina. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.