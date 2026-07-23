Grande caldo, solo due giorni di tregua

I meteorologi sottolineano come il progressivo aumento delle temperature stia modificando la percezione del clima estivo

Due giorni consecutivi senza allerta caldo per Napoli e per la Campania. I bollettini ministeriali sulle ondate di calore indicano infatti per il 23 e 24 luglio 2026 l’assenza di emergenze legate alle temperature estreme sul territorio regionale e, più in generale, sulla maggior parte dell’Italia. L’unica eccezione resta la città di Cagliari, ancora interessata dal bollino rosso di massima allerta. La tregua dal caldo intenso, però, secondo le previsioni, sarà soltanto temporanea. Già dall’inizio della prossima settimana, con un’accelerazione prevista nei primi giorni di agosto, è atteso un nuovo aumento delle temperature dovuto alla rimonta dell’anticiclone africano, che potrebbe riportare condizioni di caldo estremo su gran parte del Paese.



Si tratterebbe della quarta ondata di calore dell’estate 2026. La prima si era verificata con largo anticipo, tra il 24 maggio e il 2 giugno, con temperature ben superiori alle medie stagionali. Una seconda fase di caldo intenso aveva interessato l’Italia dal 17 giugno al primo luglio, mentre la terza ondata si è conclusa ufficialmente il 22 luglio.



I meteorologi sottolineano come il progressivo aumento delle temperature stia modificando la percezione del clima estivo. A fronte di chi sui social tende a ridimensionare gli allarmi legati al caldo, gli esperti evidenziano il confronto con le estati degli anni ’80 e ’90, quando le temperature massime estive si attestavano più frequentemente tra i 30 e i 33 gradi, con valori più elevati raggiunti solo occasionalmente.



Negli ultimi anni, invece, valori tra i 34 e i 35 gradi sono diventati sempre più frequenti e le temperature vicine ai 38-40 gradi sono ormai ricorrenti durante le fasi di maggiore stabilità atmosferica.



Nei prossimi giorni, pur restando su livelli elevati, le temperature dovrebbero consentire una fase più sopportabile. Al Sud sono previsti picchi fino a 36 gradi, ma in modo meno diffuso rispetto alle settimane precedenti. Al Nord le massime dovrebbero rimanere intorno ai 32 gradi, mentre al Centro potranno raggiungere localmente i 34 gradi.



Dal punto di vista meteorologico, non mancheranno alcuni episodi temporaleschi, soprattutto sulle aree del Sud Adriatico. I fenomeni, tuttavia, non dovrebbero interessare in maniera significativa le zone tirreniche e la città di Napoli, che potrà beneficiare di qualche giorno di relativa pausa prima del possibile ritorno del caldo intenso.