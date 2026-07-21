Gli sparano a bruciapelo sotto casa

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili

Un uomo di 34 anni, residente nel quartiere Barra e già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito nella notte in un agguato a colpi di pistola avvenuto all'esterno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora in fase di verifica, intorno alle 00:30 il 34enne si trovava in via Suor Maria della Passione Beata quando sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di un'auto. Gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco, colpendolo alle gambe.L'uomo ha riportato tre ferite alla coscia sinistra e una alla coscia destra ed è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.Sul luogo dell'agguato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, che durante il sopralluogo hanno rinvenuto due bossoli e diverse tracce di sangue nei pressi del civico 129.Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili del ferimento. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sul movente.