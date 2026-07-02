Allerta Meteo prorogata: e peggiorerà

La perturbazione potrebbe determinare criticità di natura idrogeologica

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo di livello giallo, valida dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, sulla base delle ultime valutazioni del Centro Funzionale regionale. L'avviso riguarda gran parte del territorio campano, dove sono attesi temporali a evoluzione rapida e di difficile previsione, con la possibilità di precipitazioni localmente intense. Restano escluse dall'allerta soltanto la Zona 2 (Alto Volturno e Matese) e la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).



La perturbazione potrebbe determinare criticità di natura idrogeologica, con il rischio di allagamenti, esondazioni dei corsi d'acqua, innalzamento dei livelli idrometrici, ruscellamenti sulle strade, oltre a possibili frane e caduta di massi nelle aree maggiormente esposte a causa della fragilità del territorio.



La Protezione Civile invita cittadini e amministrazioni comunali a mantenere alta l'attenzione e ad adottare tutte le misure di prevenzione previste dai piani di emergenza, evitando comportamenti che possano mettere a rischio l'incolumità durante il maltempo.