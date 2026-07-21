Fiamme in uno stabile, paura al Centro Direzionale

Dopo le operazioni di spegnimento, concluse con successo, i pompieri hanno avviato le attività di bonifica e di messa in sicurezza

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Napoli, dove un incendio è divampato all'interno di una struttura dismessa situata in via Fernando Imparato, nell'area del Centro Direzionale. Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di rifiuti presenti all'interno dell'edificio, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e richiedendo il rapido intervento delle squadre di emergenza.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della sede centrale, supportati da un'autobotte e dal carro schiuma, impiegati per domare il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti della struttura o ad aree circostanti.Dopo le operazioni di spegnimento, concluse con successo, i pompieri hanno avviato le attività di bonifica e di messa in sicurezza dell'edificio, al fine di eliminare eventuali focolai residui e prevenire il rischio di una ripresa dell'incendio.Al momento non si registrano feriti né persone coinvolte. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo, mentre saranno le verifiche tecniche a stabilire l'origine delle fiamme e l'eventuale presenza di ulteriori criticità all'interno della struttura abbandonata.