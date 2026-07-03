Fermata nella stazione Tav di Afragola per tutti i treni regionali

Nei giorni feriali fermeranno a Napoli Afragola 70 treni

Da domani la stazione di Napoli Afragola sarà servita, per la prima volta, anche dai treni del Regionale di Trenitalia. La novità punta a migliorare l'integrazione tra il trasporto ferroviario regionale e l'Alta Velocità, offrendo nuove possibilità di collegamento per pendolari e viaggiatori. L'attivazione della fermata consentirà di raggiungere direttamente la rete nazionale dell'Alta Velocità e la linea AV/AC Napoli-Bari, facilitando gli spostamenti verso Caserta e lungo le principali direttrici ferroviarie della Campania, con un sistema di interscambio più rapido ed efficiente.



Nei giorni feriali fermeranno a Napoli Afragola 70 treni delle linee Napoli-Caserta via Cancello, Napoli-Vairano-Cassino e Napoli Campi Flegrei-Caserta-Capua, per un'offerta complessiva di oltre 56mila posti. Nei festivi sono invece previsti 23 collegamenti, con circa 18mila posti disponibili.



Novità anche sulla tratta Napoli-Bojano-Campobasso, dove saranno attive quattro coppie di treni al giorno distribuite nelle diverse fasce orarie. Per adeguare il servizio, Trenitalia ha inoltre apportato una leggera revisione degli orari del Regionale Molise.



Entreranno contestualmente in funzione anche le nuove stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta-Frasso Telesino. Le fermate di Casalnuovo e Afragola Centro Commerciale saranno invece aperte in un secondo momento.



Durante questa fase transitoria, tra Casalnuovo e Afragola sarà garantito un servizio sostitutivo su gomma con 112 corse giornaliere, così da assicurare la continuità degli spostamenti.



L'intervento rientra nel piano di potenziamento del trasporto ferroviario regionale in Campania, con l'obiettivo di rendere sempre più efficiente l'integrazione tra servizi regionali e Alta Velocità e migliorare la mobilità sul territorio.