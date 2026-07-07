Ferito in un incidente, Marco muore dopo una lunga agonia

Amici e conoscenti lo descrivono come un uomo dal carattere gentile, sempre pronto al sorriso e profondamente affezionato ai suoi cari

Dolore e commozione a Castellammare di Stabia per la morte di Marco Pizzella, pizzaiolo di 45 anni deceduto dopo una lunga battaglia seguita a un grave incidente stradale avvenuto nei mesi scorsi a Seiano, frazione di Vico Equense. L’uomo era rimasto coinvolto in un violento schianto lungo la strada statale e, fin dai primi momenti successivi all’impatto, le sue condizioni erano apparse particolarmente critiche. Trasportato d’urgenza in ospedale, era stato ricoverato a causa delle gravi ferite riportate.



Nonostante le cure e il lungo periodo di degenza, nelle scorse ore il 45enne è morto. Le conseguenze dell’incidente si sono rivelate troppo gravi e hanno portato al tragico epilogo, lasciando sgomenta la comunità stabiese.



La notizia ha colpito profondamente soprattutto il quartiere San Marco, zona della città dove Marco era cresciuto e dove era conosciuto da numerose persone. In tanti lo ricordano come un professionista appassionato, una persona disponibile e legata alla famiglia.



Nel corso della sua carriera aveva lavorato in diversi locali della Penisola Sorrentina, costruendosi una reputazione nel mondo della ristorazione grazie alla sua esperienza e alla dedizione per il mestiere di pizzaiolo.



Amici e conoscenti lo descrivono come un uomo dal carattere gentile, sempre pronto al sorriso e profondamente affezionato ai suoi cari. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità: Marco lascia una figlia ancora piccola e la compagna.



Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore, con la città che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.