Escavatore trancia cavo del tram, danni ad auto e palazzina

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'area

Momenti di paura questa mattina alla Riviera di Chiaia, a Napoli, dove un incidente durante i lavori per il potenziamento della rete tranviaria ha provocato la caduta di calcinacci da un edificio e danneggiato un'auto parcheggiata. L'episodio si è verificato poco dopo le 9.30, all'altezza del civico 44, quando un mezzo pesante impegnato nel cantiere avrebbe accidentalmente tranciato un cavo d'acciaio sospeso in aria. Il cavo, dopo essersi spezzato, avrebbe effettuato un movimento improvviso rimbalzando verso la facciata di un palazzo vicino.



L'impatto ha causato il distacco di alcuni frammenti di intonaco e calcinacci dalla struttura, finiti sulla strada. Due persone che in quel momento si trovavano nei pressi del punto interessato sono rimaste fortunatamente illese.



I detriti hanno però provocato danni materiali: il parabrezza di un'auto in sosta è andato completamente in frantumi, mentre la facciata dell'edificio ha riportato alcune lesioni.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'area, verificando la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.



Nonostante la paura tra residenti e passanti, l'incidente non ha avuto conseguenze sulla viabilità: la circolazione stradale nella zona non ha subito particolari ripercussioni.



Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della rottura del cavo e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza durante le attività di cantiere.