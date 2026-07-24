Due lidi abusivi, sequestrati lettini e ombrelloni

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati tutti gli allestimenti presenti nelle strutture abusive

Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo il litorale partenopeo nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026". Questa mattina i militari hanno scoperto e sequestrato due stabilimenti balneari completamente abusivi sulla spiaggia di Coroglio, liberando un'area demaniale marittima di circa 2.000 metri quadrati occupata senza alcuna autorizzazione. L'operazione di polizia marittima è stata condotta dalla Guardia Costiera di Napoli con l'obiettivo di contrastare le occupazioni abusive del demanio marittimo e le attività illecite lungo la costa. Al blitz hanno preso parte anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli e il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.



Durante l'intervento gli operatori hanno accertato che i due lidi erano stati allestiti e gestiti in assenza dei necessari titoli autorizzativi, occupando abusivamente la spiaggia e offrendo servizi ai bagnanti.



Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati tutti gli allestimenti presenti nelle strutture abusive. In particolare, i militari hanno posto sotto sequestro 80 ombrelloni, 57 lettini, 8 sdraio, 164 sedie e 41 tavoli in plastica, utilizzati per l'attività balneare.



Sotto sequestro sono finite anche le attrezzature impiegate per la vendita di bevande fresche e alimenti confezionati, che venivano somministrati agli utenti presenti sulla spiaggia senza le autorizzazioni previste.



L'intervento ha consentito di restituire alla libera fruizione dei cittadini un ampio tratto di arenile occupato illegalmente, nell'ambito delle attività di controllo intensificate durante la stagione estiva.



L'operazione rientra nel piano "Mare e Laghi Sicuri 2026", attraverso il quale la Guardia Costiera sta intensificando le verifiche lungo il litorale campano per garantire la tutela del demanio marittimo, la sicurezza dei bagnanti e il rispetto della normativa vigente.