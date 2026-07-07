Due 15enni impennano in scooter e scappano dai carabinieri contromano

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità

Notte movimentata al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove due adolescenti sono stati fermati dai carabinieri dopo una fuga a bordo di uno scooter durante la quale avrebbero compiuto manovre pericolose tra le strade della zona. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una. Una pattuglia impegnata nei controlli del territorio ha notato una Honda SH con due persone a bordo che percorreva via Domenico Fontana senza casco e procedeva sollevando la ruota anteriore, mettendo in atto una serie di impennate. I militari, insospettiti anche dalla giovane età dei due occupanti, hanno intimato l’alt azionando i segnali di emergenza, ma il conducente avrebbe deciso di non fermarsi, accelerando e dando vita a un inseguimento.Durante la fuga lo scooter avrebbe attraversato alcune strade effettuando manovre rischiose, tra cui percorsi contromano, creando potenziale pericolo sia per i ragazzi stessi sia per le persone ancora presenti lungo la carreggiata nonostante l’orario notturno.L’inseguimento si è concluso in via Domenico De Dominicis, dove i due giovani avrebbero abbandonato il mezzo per tentare di allontanarsi a piedi. I carabinieri sono però riusciti a raggiungerli e bloccarli.Entrambi, già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono risultati avere 15 anni. Il ragazzo alla guida è stato denunciato per guida pericolosa e per guida senza patente con reiterazione nel biennio. Nei confronti del genitore sono state invece elevate le sanzioni amministrative relative alle diverse violazioni contestate.Per il passeggero è scattata la contestazione per il mancato utilizzo del casco, mentre lo scooter utilizzato durante la fuga è stato sottoposto a sequestro.Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.