Donna viaggia contromano in Tangenziale per 5 chilometri

i poliziotti hanno notato che l'autovettura presentava danni nella parte anteriore sinistra, compatibili con un urto avvenuto poco prima

Momenti di grande paura sulla Tangenziale di Napoli, dove un'automobilista ha percorso circa cinque chilometri contromano, mettendo in serio pericolo gli altri utenti della strada e provocando anche un incidente con un motociclista. Secondo quanto ricostruito, la vettura ha invertito il senso di marcia all'altezza della barriera autostradale degli Astroni, iniziando a viaggiare sulla carreggiata in direzione Arco Felice. L'auto ha proseguito il proprio percorso attraversando anche la galleria Monte Sant'Angelo, nonostante il traffico provenisse nella direzione opposta. Alla guida del veicolo c'era una donna, che è stata intercettata e fermata dagli agenti della Polizia Stradale nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta, ponendo così fine alla pericolosa marcia contromano.Durante il controllo, i poliziotti hanno notato che l'autovettura presentava danni nella parte anteriore sinistra, compatibili con un urto avvenuto poco prima.Di lì a poco è arrivata la conferma: un motociclista ha segnalato di essere stato coinvolto in un incidente con un'auto che procedeva contromano lungo la tangenziale. Il centauro ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per gli accertamenti e le cure del caso.Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno contestato alla conducente due violazioni del Codice della Strada: la circolazione contromano in autostrada e l'omessa revisione periodica del veicolo.Per la donna è scattato il ritiro immediato della patente di guida, finalizzato alla successiva revoca, mentre l'automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e riaccende l'attenzione sull'importanza del rispetto delle norme di circolazione, soprattutto sulle arterie ad alta percorrenza come la Tangenziale di Napoli, dove una manovra errata può trasformarsi in un grave pericolo per tutti gli utenti della strada.