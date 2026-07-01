Donna investe anziano, morto sul colpo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo

Tragedia all'alba a Napoli, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato intorno alle 4.50 in via Roma verso Scampia, nei pressi del Quadrivio di Secondigliano. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto da una vettura che procedeva in direzione di corso Secondigliano.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale.



La conducente dell'auto è stata sottoposta agli accertamenti previsti dalla legge per verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica. Gli agenti hanno inoltre ritirato la patente di guida e sequestrato il telefono cellulare della donna per accertare se fosse stato utilizzato al momento dell'impatto. Sotto sequestro anche il veicolo coinvolto nell'investimento.



Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con esattezza le fasi dell'incidente. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà l'eventuale esecuzione dell'esame autoptico.