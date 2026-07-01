Donna in bici investita da un camion

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica

Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita nel primo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Pontecagnano Faiano, dove è stata investita da un camion mentre percorreva la strada in bicicletta. L'incidente si è verificato intorno alle 14 in via Salvemini, nei pressi dell'isola ecologica. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante ha travolto la ciclista per cause che restano da chiarire. A seguito del violento impatto, la donna ha riportato un grave trauma da schiacciamento, con lesioni particolarmente serie agli arti inferiori.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza VOPI, inviati dalla Centrale operativa del 118. Dopo le prime cure sul posto, la 53enne è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è stata affidata alle cure dei medici.



Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.