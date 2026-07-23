Donna giù dall'ultimo piano del centro commerciale: muore sul colpo

Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi al momento, senza escludere alcuna possibilità

Una donna di 71 anni è morta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 luglio, dopo essere precipitata dall’ultimo piano del centro commerciale Euroma2, nella zona dell’Eur a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando la donna ha raggiunto i piani superiori della struttura, in circostanze ancora da chiarire, ed è poi caduta nell’intercapedine compresa tra l’edificio e l’area destinata ai parcheggi interni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per la 71enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.



Nel centro commerciale sono arrivate anche le pattuglie della Polizia di Stato e gli agenti del commissariato Esposizione, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire le operazioni nell’area interessata.



Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi al momento, senza escludere alcuna possibilità. Tra le piste prese in considerazione ci sono quella di un gesto volontario e quella di un possibile malore improvviso che potrebbe aver causato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.



Al termine dei rilievi, la salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo per gli accertamenti previsti. Le verifiche proseguiranno per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.