Domenica d'inferno con bollino rosso in quasi tutta Italia

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi ben idratati

Si intensifica nel fine settimana la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, le città con bollino rosso – il livello massimo di allerta per gli effetti del caldo sulla salute – passeranno dalle 11 di oggi alle 19 di sabato 1 agosto, fino a 23 domenica 2 agosto, confermando un progressivo peggioramento delle condizioni, soprattutto nei grandi centri urbani. Oggi il livello 3 di allerta riguarda Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.



Da sabato 1 agosto entreranno in bollino rosso anche Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona, portando il totale a 19 città.



Il picco è atteso domenica 2 agosto, quando le città con il massimo livello di allerta saliranno a 23 su 27 monitorate. All'elenco si aggiungeranno infatti Catania, Genova, Palermo e Trieste, che passeranno dal bollino arancione al rosso.



Nella giornata di domenica resteranno con bollino arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria sarà l'unica città monitorata con bollino giallo.



Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi ben idratati, limitare gli sforzi fisici all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.