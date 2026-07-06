Commando armato brucia il portavalori nel traffico e portano via i soldi

L'assalto ha provocato notevoli disagi alla circolazione e lunghe code, con numerosi automobilisti rimasti bloccati

Un commando armato ha assaltato nella mattinata di oggi un furgone portavalori lungo la strada provinciale 231, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. L'azione, condotta da un gruppo di banditi con modalità paramilitari, ha provocato momenti di forte tensione e il blocco della circolazione, senza tuttavia causare feriti. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo blindato della società Battistolli, specializzata nel trasporto valori, stava percorrendo l'arteria che collega Cerignola a Canosa di Puglia quando è stato improvvisamente affiancato e bloccato da due automobili utilizzate dal commando.



I malviventi, con il volto coperto da passamontagna e armati di fucili, sarebbero scesi dai veicoli esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco in direzione del blindato per costringere l'equipaggio a interrompere la marcia. A bordo del portavalori si trovavano tre guardie giurate, che non hanno riportato ferite durante l'assalto.



Una volta immobilizzato il mezzo, i rapinatori avrebbero utilizzato dell'esplosivo per far saltare il portellone del blindato e accedere al vano destinato al trasporto del denaro. Al momento gli investigatori stanno verificando l'entità del bottino sottratto, che non è stata ancora quantificata ufficialmente.



Dopo il colpo, il gruppo si è dato alla fuga. Una delle due auto utilizzate per l'assalto è stata intercettata dagli agenti del commissariato di Polizia di Cerignola, che hanno avviato un inseguimento durato alcuni chilometri. I banditi, nel tentativo di rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine e garantirsi la fuga, hanno incendiato due automobili, posizionandole di traverso sulla carreggiata per ostruire il passaggio.



L'espediente ha provocato notevoli disagi alla circolazione e lunghe code, con numerosi automobilisti rimasti bloccati sulla provinciale mentre erano in corso le operazioni di sicurezza e di bonifica dell'area.



Nonostante il tempestivo intervento delle forze di polizia, i componenti del commando sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli investigatori, che hanno avviato i rilievi e raccolto ogni elemento utile alle indagini.



Gli agenti del commissariato di Cerignola stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'assalto, identificare i responsabili e accertare l'esatto ammontare del denaro sottratto. Saranno inoltre analizzate le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo il percorso e le eventuali testimonianze raccolte tra gli automobilisti che hanno assistito alle diverse fasi dell'azione criminale.