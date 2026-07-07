Cavallo ferito trovato sull'A30

L’episodio ha suscitato numerosi commenti per il comportamento degli automobilisti intervenuti, che hanno evitato di ignorare la situazione

Attimi di paura in autostrada dove alcuni automobilisti si sono trovati davanti a una situazione insolita e pericolosa: un cavallo ferito che vagava sulla carreggiata in direzione Napoli, nei pressi del chilometro 748, all’altezza del collegamento con l’A30 verso Salerno. L’animale, secondo le testimonianze raccolte, appariva fortemente agitato, spaventato e in difficoltà. Durante i momenti concitati avrebbe tentato più volte di superare il guardrail, riportando una profonda ferita nella zona del torace. La presenza del cavallo in autostrada ha creato una situazione di grave rischio per la sicurezza stradale. Alcuni automobilisti, accortisi del pericolo, hanno deciso di intervenire fermando i propri mezzi e cercando, con cautela, di contenere l’animale per evitare che potesse provocare incidenti o essere investito.Poco dopo sono arrivate sul posto due pattuglie della Polizia Stradale, allertate dalle numerose segnalazioni degli utenti. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato e ad avviare le procedure necessarie per consentire il recupero e le cure del cavallo.Le immagini dell’intervento sono state diffuse sui social e hanno attirato l’attenzione anche del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto chiarimenti sull’accaduto e sulle modalità con cui l’animale sia riuscito ad arrivare in autostrada.L’episodio ha suscitato numerosi commenti per il comportamento degli automobilisti intervenuti, che hanno evitato di ignorare la situazione e hanno contribuito a proteggere l’animale in attesa dell’arrivo dei soccorsi.Restano ora da chiarire le cause della fuga del cavallo e da dove provenga, elementi sui quali saranno necessari ulteriori accertamenti.