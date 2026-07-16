Causò la morte del poliziotto, ottiene i domiciliari

il giovane alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente era risultato positivo agli stupefacenti

Affida ai social la sua rabbia e il suo dolore Emanuel Scarpati, fratello di Aniello, il poliziotto morto il primo novembre scorso in viale Europa a Torre del Greco in seguito a un tragico incidente stradale. La reazione della famiglia arriva dopo la decisione dell’autorità giudiziaria di concedere gli arresti domiciliari a Tommaso Severino, il giovane imprenditore di Ercolano accusato di aver provocato lo schianto. Severino, dopo aver trascorso otto mesi in carcere, ha ottenuto una misura cautelare meno afflittiva.Una scelta che ha suscitato amarezza e indignazione nei familiari della vittima. In un video pubblicato sui social, Emanuel Scarpati parla di “vergogna” e denuncia quello che considera un trattamento ingiusto nei confronti di chi ha perso un proprio caro.Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente era risultato positivo agli stupefacenti. La vicenda giudiziaria proseguirà ora nelle sedi competenti, mentre la famiglia Scarpati continua a chiedere giustizia per Aniello.