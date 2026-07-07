Cade finestra durante il matrimonio, ferito il padre della sposa

Accanto a lui si trovava la moglie, che nel tentativo di prestargli soccorso avrebbe riportato alcune lievi contusioni

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri al Comune di Melito di Napoli, dove una cerimonia di matrimonio con rito civile ha rischiato di trasformarsi in un dramma a causa del cedimento improvviso di un pesante finestrone all’interno dell’edificio comunale. L’episodio è avvenuto poco dopo la conclusione della celebrazione, nell’antisala dell’aula consiliare. Il padre della sposa, nel tentativo di aprire il varco per far entrare aria e alleviare la calura presente negli ambienti, sarebbe stato travolto dal grosso infisso che si è improvvisamente staccato dalle cerniere precipitando sul pavimento.



L’uomo è rimasto ferito nella caduta, riportando un violento colpo alla testa, ma si sarebbe salvato per pochi centimetri evitando un impatto ancora più grave con il pesante finestrone. Accanto a lui si trovava la moglie, che nel tentativo di prestargli soccorso avrebbe riportato alcune lievi contusioni.



La scena ha provocato momenti di puro terrore tra gli invitati, circa una ventina di persone presenti alla cerimonia, tra cui anche alcuni bambini. La gioia dei festeggiamenti si è trasformata improvvisamente in paura e concitazione: la sposa, sconvolta alla vista del padre ferito, avrebbe accusato un malore e sarebbe svenuta, venendo poi assistita dai familiari e fatta accomodare su una sedia.



Le urla e il panico hanno attirato immediatamente l’attenzione del personale comunale e degli agenti della polizia municipale, i cui uffici si trovano a pochi metri dal luogo dell’accaduto. In un primo momento, considerata la confusione e l’intensità delle grida, alcuni dipendenti avevano pensato a una lite o a una rissa in corso.



Gli agenti, coordinati dalla vice comandante Maria Rita Papa, hanno invece trovato una situazione di emergenza con i presenti impegnati a soccorrere l’uomo rimasto ferito dopo il crollo dell’infisso. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al padre della sposa.



Nonostante lo spavento e le conseguenze dell’incidente, l’uomo, ancora provato ma cosciente, avrebbe scelto di rimanere per il momento dei festeggiamenti e non avrebbe voluto rinunciare al tradizionale lancio del riso, che ha concluso una giornata iniziata nel terrore per la famiglia degli sposi.



Nel frattempo la polizia municipale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le eventuali responsabilità. L’ufficio tecnico comunale, insieme ai responsabili della manutenzione, sta effettuando controlli sulle condizioni degli infissi presenti al piano terra dell’edificio per stabilire le cause del distacco.