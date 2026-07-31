Bimbo di tre anni da solo in strada, denunciata la mamma

Comprendendo la situazione di potenziale pericolo, i carabinieri si sono avvicinati con cautela, rassicurando il bambino e portandolo in una condizione di sicurezza

Un bambino di appena 3 anni è stato trovato mentre vagava da solo per strada a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A metterlo in sicurezza sono stati i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in via Fontana, i militari hanno notato il piccolo senza la presenza di adulti che potessero sorvegliarlo. Comprendendo la situazione di potenziale pericolo, i carabinieri si sono avvicinati con cautela, rassicurando il bambino e portandolo in una condizione di sicurezza, evitando possibili rischi legati al traffico o ad altre situazioni pericolose.Subito dopo sono scattate le ricerche per rintracciare i familiari. Dopo alcuni tentativi, i militari sono riusciti a individuare la madre, una 33enne domiciliata a Santa Maria di Licodia, alla quale il bambino è stato riaffidato.La donna è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’accusa di abbandono di minore. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica e le circostanze che hanno portato il piccolo a trovarsi da solo in strada.