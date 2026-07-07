Autobus si ribalta, muore passeggero

Le autorità stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per chiarire la sequenza dei fatti

Un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus nella zona di Formia, in provincia di Latina. Il bilancio provvisorio è di una persona deceduta e due feriti, che avrebbero riportato conseguenze non gravi. L’impatto si è verificato nella zona di Castellonorato Trivio, dove il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Formia, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.



Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, tutte le persone coinvolte nell’incidente sarebbero state passeggeri dell’autobus. La vittima e i due feriti si trovavano quindi a bordo del mezzo al momento dell’uscita di strada.



Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile malore improvviso accusato dal conducente, circostanza che potrebbe aver determinato la perdita di controllo del veicolo. Al momento, però, non sono escluse altre cause e saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione cosa sia accaduto.



Le autorità stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per chiarire la sequenza dei fatti e individuare eventuali responsabilità.