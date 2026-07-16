Auto in una scarpata sul Vesuvio, i poliziotti rischiano la vita e salvano tutti

Nonostante il pericolo legato al possibile rilascio di gas, i sei poliziotti non hanno esitato a raggiungere il mezzo incidentato

Paura nella notte lungo via Vesuvio, al confine tra Torre del Greco ed Ercolano, dove un'auto con sette persone a bordo è uscita di strada terminando la propria corsa in una scarpata dopo un violento ribaltamento. Momenti di forte tensione si sono vissuti soprattutto per la presenza di un intenso odore di gas proveniente dal veicolo, che ha fatto temere il rischio di una fuga di Gpl e di possibili conseguenze più gravi. A dare la notizia è l'edizione online de Il Mattino che ha pubblicato anche l'immagine.L'incidente è avvenuto tra sabato e domenica. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata. Due degli occupanti sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo deformato, rendendo necessario un intervento immediato.A evitare che la situazione potesse degenerare è stato l'intervento tempestivo di sei agenti della Polizia di Stato, tutti liberi dal servizio ma presenti casualmente nella zona al momento dell'incidente.I protagonisti del soccorso sono Francesco Speranza, in servizio allo Scico di Bologna; Francesco Pio Serpe, della Polfer Lazio; Giuseppe Spavone, del commissariato di Gioia Tauro; Giovanni Maria Speranza, del commissariato di Sanremo; Antonio Sorrentino, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma; e Armando Speranza, della Polfer di Bologna.Nonostante il pericolo legato al possibile rilascio di gas, i sei poliziotti non hanno esitato a raggiungere il mezzo incidentato. Dopo aver valutato rapidamente la situazione, sono riusciti a raggiungere gli occupanti e a liberare due persone rimaste bloccate tra le lamiere.I feriti sono stati quindi allontanati dall'auto e accompagnati in una zona considerata sicura, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Nel frattempo gli agenti hanno messo in sicurezza l'area, impedendo l'avvicinamento di altri automobilisti e curiosi per ridurre i rischi.Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di soccorso, verificato le condizioni del veicolo e provveduto alla definitiva messa in sicurezza della zona.Il bilancio finale dell'incidente è di sette persone coinvolte e due feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. Restano in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e chiarire eventuali responsabilità.