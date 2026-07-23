Autista Eav muore in un incidente

Nonostante gli interventi dei sanitari, il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso

Sarà l’esame autoptico a stabilire le cause della morte del 66enne autista EAV deceduto ieri pomeriggio all’ospedale Rizzoli di Ischia, dopo un incidente stradale avvenuto a Casamicciola Terme. L’uomo era alla guida del proprio scooter quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il marciapiede. Nell’impatto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Secondo le prime informazioni raccolte, il 66enne stava facendo ritorno dalla sua precedente abitazione, resa inagibile dal terremoto che colpì l’isola nel 2017. Al momento dell’arrivo dei soccorritori era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.



Il personale del 118 intervenuto sul posto ha prestato le prime cure e successivamente ha trasferito l’uomo al presidio ospedaliero isolano. Nonostante gli interventi dei sanitari, il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso, avvenuto alcune ore dopo il ricovero.



La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, un accertamento ritenuto necessario per stabilire se il decesso sia stato determinato esclusivamente dai traumi riportati nell’impatto oppure se possano aver avuto un ruolo anche altre condizioni, come un eventuale malore accusato prima della perdita di controllo dello scooter.



Parallelamente proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Gli investigatori acquisiranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, tra abitazioni e attività commerciali, per ricostruire con maggiore precisione le fasi che hanno preceduto lo schianto.



Il tratto di strada interessato dall’incidente è una delle arterie più trafficate di Casamicciola Terme e negli anni è già stato teatro di diversi sinistri, alcuni dei quali con conseguenze mortali. Le verifiche degli inquirenti proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni aspetto della vicenda.