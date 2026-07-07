Arriva la terza ondata di caldo africano

Anche le grandi città saranno interessate dalla nuova fase rovente

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso, la terza ondata africana dall’inizio del 2026. Nei prossimi giorni l’arrivo di masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa farà aumentare sensibilmente le temperature, con valori destinati a raggiungere livelli elevati soprattutto nelle regioni settentrionali. Secondo le previsioni degli esperti meteorologici, il picco dell’ondata di calore è atteso tra mercoledì 8 luglio e il fine settimana. In particolare, la Pianura Padana potrebbe registrare temperature vicine ai 38 gradi, con punte fino a 39°C tra Emilia-Romagna e bassa Lombardia.



Il caldo non interesserà soltanto il Nord. Con il passare dei giorni l’aumento termico coinvolgerà anche il Centro e il Sud, con valori che potrebbero toccare i 40°C in alcune aree della Sardegna e arrivare fino a 39°C in Puglia e Toscana.



Anche le grandi città saranno interessate dalla nuova fase rovente. A Roma le temperature potrebbero raggiungere i 36°C entro domenica e mantenersi elevate anche nella settimana successiva. A Milano, dopo il picco previsto di 38°C, i valori dovrebbero stabilizzarsi intorno ai 34-35°C, ma con il rischio di notti particolarmente calde, caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 gradi, le cosiddette notti tropicali.



Il quadro meteorologico dei prossimi giorni prevede condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte del Paese, anche se non mancheranno episodi di instabilità sulle zone montuose.



Martedì 7 luglio:

Al Nord cielo sereno e tempo stabile. Al Centro prevalenza di sole, con possibili brevi rovesci nelle aree interne. Al Sud giornata calda e soleggiata, ma con possibilità di temporali lungo i rilievi appenninici e occasionalmente sulle coste campane e calabresi.



Mercoledì 8 luglio:

L’anticiclone africano raggiungerà la massima intensità. Sole e caldo diffuso al Nord, temperature in ulteriore aumento anche al Centro e al Sud, con condizioni tipicamente estive.



Giovedì 9 luglio:

Proseguirà la fase di caldo intenso. Il sole dominerà su gran parte dell’Italia, con qualche possibile acquazzone pomeridiano sui rilievi del Centro e del Mezzogiorno.



Per il fine settimana gli esperti segnalano la possibilità di un cambiamento almeno al Nord, dove potrebbero arrivare temporali in grado di interrompere temporaneamente la lunga fase stabile. Le temperature, tuttavia, resteranno elevate soprattutto al Centro-Sud, dove il caldo potrebbe continuare anche nei giorni successivi.