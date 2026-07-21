Anziano travolto da una moto nel centro della città

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine si sono registrati forti rallentamenti e lunghe code

Momenti di apprensione nel cuore di Salerno, dove un uomo di 88 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un motociclista mentre si trovava in via Santi Martiri Salernitani, a pochi passi da Corso Garibaldi. Per cause ancora in corso di accertamento, il centauro ha urtato l'anziano, che è finito violentemente sull'asfalto riportando un trauma alla testa. Nonostante l'impatto, l'88enne è rimasto sempre cosciente in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni cliniche.Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità.L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine si sono registrati forti rallentamenti e lunghe code, con il traffico andato in tilt tra via Santi Martiri Salernitani e Corso Garibaldi, una delle principali arterie del centro cittadino, causando disagi agli automobilisti e ai mezzi pubblici in transito.