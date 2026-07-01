Alcol ai minori, chiuso noto bar di Chiaia

uno ha accusato un malore ed è stato successivamente trasportato in ospedale

Un’attività commerciale del quartiere Napoli è stata sospesa per sette giorni dopo la vendita di alcolici a due minorenni, uno dei quali ha accusato un malore ed è stato successivamente trasportato in ospedale. L’indagine è stata condotta dall’unità operativa Chiaia della Polizia Locale, a seguito della denuncia presentata dal padre del ragazzo ricoverato. Da quel momento gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.



Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale, gli investigatori hanno verificato che i due giovanissimi avevano acquistato bevande alcoliche senza che venisse effettuato alcun controllo sull’età. Un’omissione che ha comportato la violazione della normativa che vieta la somministrazione di alcol ai minori.



Oltre alla violazione principale, durante i controlli sono emerse ulteriori irregolarità di carattere amministrativo che hanno aggravato il quadro complessivo.



Sulla base degli elementi raccolti, la Polizia Locale ha deferito all’Autorità giudiziaria il responsabile della vendita, mentre la Questura di Napoli ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per sette giorni. Le indagini proseguono per ulteriori accertamenti e verifiche sulle responsabilità.