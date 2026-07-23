Abusa di una 16enne, inseguito e fatto arrestare in stazione

alcuni parenti hanno inseguito il presunto responsabile fino all'intervento degli agenti

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni. L'episodio si è verificato all'interno della stazione Centrale di Napoli. L'arresto, eseguito dagli agenti della Polizia Ferroviaria, è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava nella stazione insieme ad alcuni familiari quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo. Dopo l'accaduto, la 16enne ha dato l'allarme e alcuni parenti hanno inseguito il presunto responsabile fino all'intervento degli agenti, che lo hanno fermato. L'uomo, secondo quanto riferito dalla Polizia, risulta irregolare sul territorio nazionale.



L'arresto rientra nell'ambito dell'operazione "Stazioni Sicure", nel corso della quale la Polfer, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha eseguito altri tre arresti.



Nel dettaglio, un uomo è stato fermato con l'accusa di aver rubato il portafoglio a un turista nella stazione della metropolitana di piazza Garibaldi; un secondo è stato arrestato dopo aver sottratto alcune bevande all'interno della Food Hall della stazione e aver aggredito il titolare dell'attività e un addetto alla sicurezza; infine, in un esercizio commerciale di corso Novara, gli agenti hanno arrestato una persona sorpresa, secondo l'ipotesi investigativa, mentre cedeva una dose di cocaina e trovata in possesso di ulteriori quantitativi della stessa sostanza.



Sono in corso gli ulteriori accertamenti previsti dall'autorità giudiziaria.