A Terzigno riprendono i lavori per la fibra

Secondo il calendario predisposto, i lavori prenderanno il via il 23 luglio, giornata in cui saranno effettuati i controlli e le regolazioni dei pozzetti

Open Fiber ha annunciato l'avvio di un piano di interventi per completare i ripristini nelle aree di Terzigno interessate dai lavori di posa della rete in fibra ottica. L'iniziativa arriva al termine di un confronto con l'Amministrazione comunale e gli uffici tecnici, che nelle ultime settimane avevano segnalato alcune criticità emerse dopo l'esecuzione delle opere. L'azienda ha confermato di aver trasmesso al Comune un cronoprogramma dettagliato contenente le attività previste per riportare in sicurezza e completare i ripristini lungo le strade coinvolte dagli scavi per la realizzazione della rete a banda ultra larga. L'obiettivo è risolvere le problematiche evidenziate e portare a termine tutte le opere ancora in sospeso.



Secondo il calendario predisposto, i lavori prenderanno il via il 23 luglio, giornata in cui saranno effettuati i controlli e le regolazioni dei pozzetti, oltre ai primi interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle aree interessate. Una seconda fase è prevista per il 30 luglio, quando le squadre operative interverranno su ulteriori arterie cittadine per proseguire con il recupero dei ripristini. Il completamento delle lavorazioni è fissato per il 6 agosto, data entro la quale Open Fiber punta a chiudere tutte le attività programmate.



La società precisa che le tempistiche indicate rappresentano la pianificazione attuale e potranno subire variazioni soltanto in presenza di eventi imprevedibili o di circostanze indipendenti dalla volontà dell'azienda.



Open Fiber sottolinea inoltre come il confronto costante con le amministrazioni locali costituisca un elemento fondamentale nella realizzazione delle infrastrutture digitali. La collaborazione tra azienda, enti pubblici e uffici tecnici, evidenzia la società, consente di affrontare rapidamente eventuali criticità e di garantire che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del territorio e delle esigenze della cittadinanza.



L'azienda ha espresso il proprio ringraziamento all'Amministrazione comunale di Terzigno e agli uffici tecnici per il dialogo instaurato nelle ultime settimane, che ha permesso di definire in tempi brevi il programma degli interventi. Open Fiber ha inoltre assicurato che continuerà a monitorare l'andamento dei lavori insieme al Comune fino alla loro completa conclusione.



Nel ribadire il valore strategico del progetto, la società ricorda che la diffusione della rete in fibra ottica rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del territorio. La disponibilità di connessioni ad alta velocità, infatti, favorisce lo sviluppo dei servizi digitali, sostiene la competitività delle imprese locali e offre nuove opportunità a cittadini, famiglie e pubbliche amministrazioni.



L'obiettivo dichiarato resta quello di coniugare l'innovazione tecnologica con la qualità degli interventi sul territorio, garantendo il completamento delle opere nel rispetto degli standard previsti e mantenendo un dialogo costante con la comunità locale.