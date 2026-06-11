Voucher sportivi per i minori, la Campania stanzia 31 milioni di euro

L’investimento si inserisce nel quadro delle politiche regionali rivolte ai giovani, con particolare attenzione alla promozione di stili di vita sani

La Regione Campania rafforza il proprio impegno a favore dello sport giovanile con un importante investimento destinato a promuovere l’accesso gratuito alle attività sportive per migliaia di ragazzi. La Giunta regionale ha infatti approvato uno stanziamento di 31 milioni di euro per finanziare il programma dei voucher sportivi relativi al biennio 2026-2027. L’iniziativa, promossa attraverso l’assessorato regionale allo Sport, è rivolta ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni e punta a sostenere le famiglie nell’accesso alle attività sportive organizzate sul territorio. L’obiettivo è consentire a un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti di praticare sport senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo.

Secondo quanto evidenziato dall’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, la misura si inserisce all’interno di una strategia più ampia orientata all’inclusione sociale e al sostegno delle nuove generazioni. L’intento è quello di garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, riconosciuta come uno strumento fondamentale per la crescita individuale e collettiva.

Lo sport viene infatti considerato non soltanto un’attività ricreativa, ma anche un importante mezzo educativo capace di favorire lo sviluppo personale, il benessere psicofisico, la disciplina e l’integrazione sociale. Attraverso la partecipazione alle attività sportive, bambini e ragazzi possono sviluppare competenze relazionali, imparare il rispetto delle regole e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L’investimento si inserisce nel quadro delle politiche regionali rivolte ai giovani, con particolare attenzione alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione delle situazioni di disagio ed esclusione. La Regione punta così a contrastare le disuguaglianze economiche che spesso limitano l’accesso alle opportunità formative e sportive.

Grazie ai voucher, molte famiglie potranno iscrivere i propri figli a corsi e attività sportive senza sostenere costi aggiuntivi, ampliando la platea dei beneficiari e favorendo una partecipazione più diffusa alle discipline sportive presenti sul territorio campano.

L’obiettivo finale dell’iniziativa è contribuire alla costruzione di comunità più inclusive e coese, nelle quali lo sport diventi uno strumento concreto di partecipazione, crescita e cittadinanza attiva per le nuove generazioni.