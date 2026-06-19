Va nell'hotel vesuviano e picchia l'ex compagna

L’uomo, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine non era più presente sul posto

La Polizia di Stato ha eseguito un arresto in flagranza differita nei confronti di un uomo di 39 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in ambito familiare. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. La richiesta di aiuto riguardava la presenza di un uomo nei pressi di una struttura ricettiva di Ercolano, dove lavora la sua ex compagna.

Raggiunto rapidamente il luogo indicato, i poliziotti hanno immediatamente preso contatto con la donna, che si presentava visibilmente scossa e in forte stato di agitazione. Secondo il suo racconto, poco prima l’ex compagno si era presentato all’esterno della struttura cercando di entrare, per poi allontanarsi subito dopo. La vittima ha inoltre riferito che episodi simili si erano già verificati nei giorni precedenti, nel contesto di una situazione di reiterate aggressioni e comportamenti persecutori.

L’uomo, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine non era più presente sul posto, ma le successive ricerche hanno consentito di rintracciarlo a Portici, nelle vicinanze della sua abitazione, a breve distanza dal luogo dell’intervento iniziale.

Alla luce degli elementi raccolti e delle dichiarazioni della donna, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 39enne, che è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei reati di violenza domestica e stalking, spesso caratterizzati da escalation progressive e comportamenti reiterati nel tempo.