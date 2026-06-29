Una turista prende a piedi l'autostrada a Pompei: salvata dai vigili

Alcuni automobilisti, notandola a ridosso della carreggiata, hanno effettuato manovre per evitarla e hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine

Una turista greca di 73 anni è stata salvata dalla Polizia Municipale di Pompei dopo essersi ritrovata a camminare lungo la carreggiata dell'autostrada Pompei-Napoli, in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. L'anziana si trovava in città insieme a un gruppo organizzato per visitare il Parco Archeologico di Pompei. Durante il percorso, probabilmente a causa del caldo, della stanchezza e della folla, ha perso il contatto con la comitiva e, nel tentativo di ritrovare la strada, è uscita dall'area archeologica imboccando per errore la rampa di accesso allo svincolo autostradale.



La donna ha così iniziato a camminare lungo la corsia in direzione Napoli, mentre il traffico era intenso. Alcuni automobilisti, notandola a ridosso della carreggiata, hanno effettuato manovre per evitarla e hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Pompei, impegnata nei servizi di controllo del territorio. Gli agenti hanno raggiunto rapidamente la 73enne, rallentato la circolazione per metterla in sicurezza e l'hanno fatta salire sull'auto di servizio. Visibilmente scossa ma illesa, la turista è stata assistita e, dopo gli accertamenti, gli operatori sono riusciti a rintracciare il capogruppo del tour.



Dopo circa un'ora, la donna ha potuto ricongiungersi ai propri compagni di viaggio, ringraziando gli agenti per il tempestivo intervento che ha evitato il peggio.



Il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti della Polizia Municipale, sottolineando la prontezza, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati dagli agenti in un intervento che si è rivelato determinante per salvaguardare l'incolumità della turista.