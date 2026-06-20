Un male incurabile si è preso il giovane calciatore Alessandro

Il dolore per la sua scomparsa ha subito unito l’intero ambiente sportivo

Il mondo del calcio salentino è stato colpito da un grave lutto per la morte di Alessandro Longo, giovane centrocampista di 22 anni originario di Ugento, scomparso nella mattinata di oggi dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle comunità sportive della zona, suscitando profondo cordoglio tra società, compagni di squadra e tifosi. Alessandro, cresciuto nel territorio salentino, aveva costruito il proprio percorso calcistico indossando diverse maglie locali, distinguendosi per impegno e passione.



Negli ultimi anni aveva militato nel Football Taviano, mentre in precedenza aveva fatto parte della formazione Juniores del Casarano per due stagioni, dal 2021 al 2023. Ancora prima aveva giocato con la Taurisano Don Bosco e con i Lions Ugento, realtà nelle quali aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio giovanile.



Il dolore per la sua scomparsa ha subito unito l’intero ambiente sportivo. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, con le società che hanno voluto ricordarlo come un ragazzo solare e profondamente legato al campo e alla squadra. Il Football Taviano, ultima squadra in cui aveva giocato, ha espresso vicinanza alla famiglia sottolineando il valore umano e sportivo di Alessandro, ricordandolo come una presenza positiva dentro e fuori dal terreno di gioco.



Anche il Casarano Calcio ha voluto manifestare il proprio dolore, definendo la notizia improvvisa e devastante, paragonandola a un colpo inatteso che lascia senza parole. La società rossazzurra ha ricordato il giovane come un atleta che aveva indossato con orgoglio la maglia della formazione Juniores, esprimendo vicinanza ai familiari.



Parole di grande commozione sono arrivate anche dall’ASD Ugento, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia Longo ricordando Alessandro come un ragazzo apprezzato e molto seguito nell’ambiente locale, capace di affrontare la malattia con forza e dignità fino alla fine.



La comunità sportiva e cittadina si prepara ora a dare l’ultimo saluto al giovane: i funerali si svolgeranno domani, 21 giugno, alle ore 17, nella città di Ugento.