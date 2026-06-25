Bomba d'acqua in mezza Campania: alberi caduti e allagamenti

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, impegnata nel supporto alla gestione della viabilità e nel coordinamento delle operazioni

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta oggi sull’Irpinia, causando disagi diffusi soprattutto nel capoluogo Avellino. Piogge intense e raffiche di vento hanno messo in difficoltà la viabilità cittadina e provocato diversi interventi dei soccorsi. In via Roma un albero si è improvvisamente spezzato, finendo su un’auto parcheggiata. Fortunatamente, al momento del crollo il veicolo era vuoto e non si registrano feriti. L’episodio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione della pianta. Situazione critica anche in via Carducci, dove l’intenso acquazzone ha provocato un allagamento diffuso della carreggiata, rendendo difficoltosa la circolazione sia per gli automobilisti sia per i residenti della zona.



Numerose le richieste di intervento giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, impegnati per tutta la durata del fenomeno meteorologico in operazioni di soccorso e messa in sicurezza.



Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, impegnata nel supporto alla gestione della viabilità e nel coordinamento delle operazioni nelle aree maggiormente colpite.



Le condizioni meteo restano sotto monitoraggio, mentre si procede alla verifica di ulteriori eventuali danni causati dal maltempo nel resto della provincia.