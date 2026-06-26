Troppo caldo, la Diocesi apre le porte delle Basiliche

L'iniziativa rappresenta una risposta concreta all'emergenza climatica che sta interessando il territorio

Per fronteggiare l'ondata di calore che in questi giorni sta interessando Napoli, la Chiesa partenopea ha deciso di attivare una rete straordinaria di accoglienza mettendo a disposizione alcuni dei principali luoghi di culto del centro storico e le strutture assistenziali della diocesi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire un luogo fresco e sicuro a cittadini, turisti e persone più fragili, consentendo loro di trovare sollievo durante le ore più calde della giornata all'interno di edifici storici caratterizzati da temperature naturalmente più miti.



Il progetto prenderà il via già da questa settimana e coinvolgerà alcune basiliche monumentali del centro antico, che resteranno aperte secondo un calendario prestabilito.



Ecco gli orari previsti:



Basilica di San Giovanni Maggiore: apertura il giovedì mattina e il sabato mattina.

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo: accessibile il mercoledì e il sabato.

Basilica di San Giorgio Maggiore: aperta il martedì e il giovedì.



L'iniziativa rappresenta una risposta concreta all'emergenza climatica che sta interessando il territorio, offrendo spazi di ristoro soprattutto alle persone più esposte agli effetti delle alte temperature, come anziani, senza dimora e visitatori che percorrono il centro cittadino nelle ore più calde.



La rete di accoglienza si inserisce tra le misure di solidarietà promosse dalla Chiesa di Napoli per affrontare l'emergenza caldo e garantire punti di riparo facilmente accessibili nel cuore della città.