Task force davanti ai locali notturni: in tre alla guida ubriachi

L’operazione ha interessato in particolare le zone maggiormente frequentate durante il fine settimana

Controlli straordinari fino alle prime luci dell’alba tra Coroglio e Bagnoli, dove i carabinieri della compagnia locale, affiancati dagli agenti della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, hanno messo in campo un articolato servizio finalizzato a garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle norme nelle aree della movida cittadina. L’operazione ha interessato in particolare le zone maggiormente frequentate durante il fine settimana, caratterizzate dalla presenza di discoteche, stabilimenti e locali notturni che richiamano ogni sera centinaia di giovani provenienti da Napoli e dalla provincia.



Nel corso delle verifiche, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli su veicoli e conducenti, contestando diverse violazioni. Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultati positivi agli accertamenti alcolemici eseguiti sul posto. Per loro sono scattate le procedure previste dal Codice della Strada, comprese le sanzioni amministrative e i provvedimenti relativi alla patente di guida.



Tra gli episodi più significativi della notte, quello che ha visto protagonista un ragazzo di appena 15 anni, sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il giovane era già stato fermato in passato per la stessa violazione, circostanza che ha portato alla denuncia per recidiva nel biennio.



L’attività di controllo ha riguardato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine nelle aree della movida. Due persone sono state denunciate, mentre altre due sono state segnalate alle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente.



Particolare attenzione è stata dedicata anche alla viabilità e alla sosta irregolare, una delle problematiche più frequenti nelle serate di maggiore affluenza. Su un totale di 83 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, ben 65 hanno riguardato veicoli parcheggiati in modo non autorizzato, spesso in aree vietate o tali da ostacolare la circolazione e il passaggio dei mezzi di emergenza.



I controlli non si sono limitati alle strade. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno infatti effettuato verifiche mirate all’interno di tre locali notturni della zona per accertare il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. Le ispezioni hanno dato esito positivo e non hanno evidenziato irregolarità, consentendo alle attività di proseguire regolarmente.



L’operazione rientra nel più ampio piano di monitoraggio predisposto dalle forze dell’ordine per garantire una movida sicura e contrastare comportamenti pericolosi o illegali nelle aree più frequentate della città. I controlli, fanno sapere gli investigatori, proseguiranno anche nelle prossime settimane con servizi mirati nelle zone della vita notturna napoletana.