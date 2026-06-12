Spari contro casa e auto di coniugi incensurati

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di appurare che gli spari sarebbero stati diretti contro il balcone

Notte di tensione a Caivano, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione situata in via Garibaldi. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti intorno alle 00:30 all’altezza del civico 56 della strada dopo diverse segnalazioni che indicavano l’esplosione di alcuni colpi di pistola.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di appurare che gli spari sarebbero stati diretti contro il balcone di un appartamento occupato da una coppia di coniugi già nota alle forze dell’ordine. Fortunatamente non si registrano feriti.

Oltre all’abitazione, sono state danneggiate anche due autovetture parcheggiate lungo la strada e utilizzate dai proprietari dell’immobile. I proiettili hanno infatti infranto i cristalli dei veicoli, causando ulteriori danni materiali.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per acquisire elementi utili alle indagini e verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo eventuali testimonianze e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili.

Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Saranno gli approfondimenti in corso a chiarire il movente del gesto e a identificare gli autori dell’azione intimidatoria.

L’episodio si inserisce in un contesto territoriale particolarmente attenzionato dalle forze dell’ordine, che continuano a mantenere alta la vigilanza per contrastare fenomeni di criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.