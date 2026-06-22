Si scaglia contro una donna, i poliziotti e minaccia il vicino: preso

la lite sarebbe scoppiata per motivi considerati futili, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata

Momenti di tensione in un condominio di San Giorgio a Cremano, dove una lite tra vicini è degenerata fino a rendere necessario l’intervento della Polizia di Stato. Un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti, è stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere stato denunciato per minacce aggravate. L’episodio si è verificato all’interno di uno stabile cittadino, dove una segnalazione giunta alla Sala Operativa ha fatto scattare l’intervento degli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano. Le pattuglie sono state inviate sul posto per verificare una lite condominiale che, secondo le prime informazioni, stava assumendo toni particolarmente accesi.



Una volta arrivati, i poliziotti si sono trovati di fronte a una situazione già molto tesa. Il 53enne, visibilmente agitato, stava urlando contro una donna e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe tentato di aggredirla. Gli agenti sono intervenuti immediatamente per evitare conseguenze più gravi, ma l’uomo avrebbe opposto una forte resistenza.



Ne è nata una colluttazione durante la quale i poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza il soggetto. Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso di ricostruire che poco prima il 53enne avrebbe avuto un acceso diverbio con un altro condomino, arrivando a minacciarlo al culmine della discussione.



Secondo quanto emerso, la lite sarebbe scoppiata per motivi considerati futili, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un episodio di forte aggressività che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.



Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per minacce aggravate. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori continuano a raccogliere tutti gli elementi utili per definire con esattezza la dinamica dei fatti.



L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di riportare la calma all’interno del condominio ed evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.