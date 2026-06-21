Si oppone alla rapina, accoltellato a spalla e torace

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda e identificare gli autori del raid

Momenti di paura nella notte nel cuore di Napoli, dove un uomo di 53 anni, di nazionalità algerina, è rimasto ferito durante quella che, secondo le prime ricostruzioni investigative, sarebbe stata una rapina sfociata in violenza. L’episodio si è verificato in via Conforti, a breve distanza da piazza Garibaldi, una delle aree più frequentate della città. L’uomo è stato raggiunto da un colpo inferto con un’arma da taglio che lo ha ferito tra la spalla destra ed il torace. Immediato l’intervento dei soccorsi: il 53enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi e non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Stella, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Stando alle informazioni raccolte nelle prime fasi delle indagini, la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giovani intenzionati a impossessarsi dei suoi effetti personali. Di fronte alla richiesta di consegnare il borsello, l’uomo avrebbe opposto resistenza, circostanza che avrebbe innescato l’aggressione.



Durante la colluttazione, uno dei rapinatori avrebbe estratto un’arma da taglio colpendo il 53enne alla spalla. Dopo aver sottratto il borsello, il gruppo si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.



Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda e identificare gli autori del raid. Fondamentali potrebbero rivelarsi eventuali testimonianze raccolte nella zona e le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso di fuga. Le indagini proseguono senza sosta per individuare i responsabili e accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.