Si fa consegnare i gioielli con la tecnica del finto maresciallo

All'interno dello zaino sono stati recuperati anelli, collane e un orologio sottratti poco prima

Ha convinto una pensionata a consegnargli oro e oggetti di valore spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, ma il suo tentativo di fuga si è concluso alla stazione ferroviaria di Padova, dove è stato fermato dalla Polizia di Stato. In manette è finito un uomo di 37 anni, residente in Campania, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una donna di 80 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il malvivente avrebbe contattato l'anziana presentandosi come un maresciallo impegnato in un'indagine relativa a un furto avvenuto in una gioielleria cittadina.

Per rendere credibile il racconto, avrebbe riferito alla vittima che un'automobile simile alla sua era stata notata nei pressi dell'esercizio commerciale preso di mira dai ladri e che si rendeva necessario verificare alcuni oggetti preziosi in suo possesso. Rassicurata dall'uomo e ignara del raggiro, la donna gli avrebbe così consegnato gioielli e un orologio di particolare valore.

Dopo essersi resa conto di quanto accaduto, l'80enne ha contattato la figlia, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Le ricerche sono scattate in tempi rapidi e gli agenti sono riusciti a individuare il sospettato nei pressi del primo binario della stazione ferroviaria di Padova.

L'uomo era in attesa di un convoglio diretto a Napoli e aveva già con sé la refurtiva. All'interno dello zaino sono stati recuperati anelli, collane e un orologio sottratti poco prima all'anziana, per un valore complessivo superiore ai 20mila euro.

Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Padova, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata e sarà restituita alla legittima proprietaria.