Serve sangue, appello del Cardarelli per la donazione

L'ospedale ricorda inoltre che donare sangue è un'operazione semplice, sicura e indolore

Donare sangue significa salvare vite umane. È questo il messaggio al centro della campagna di sensibilizzazione “Napoli si dona – Senza sangue non si cura”, promossa dall'Ospedale Cardarelli per richiamare l'attenzione sull'importanza della donazione e sulla necessità di garantire una disponibilità costante di sangue per le attività sanitarie quotidiane.

Ogni giorno, infatti, il principale ospedale del Mezzogiorno necessita di circa 150 donazioni di sangue per assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni assistenziali, sia nell'ambito dell'emergenza-urgenza sia per gli interventi chirurgici programmati. Numeri che testimoniano l'enorme fabbisogno di sangue e dei suoi derivati: ogni anno al Cardarelli vengono eseguiti circa 30 mila interventi chirurgici e accolti oltre 70 mila pazienti al Pronto Soccorso, molti dei quali necessitano di trasfusioni o di terapie salvavita.

Da qui la decisione di avviare una campagna che vuole coinvolgere l'intera comunità, trasformando la donazione in un gesto di responsabilità collettiva e solidarietà concreta. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un gesto semplice ma fondamentale, capace di fare la differenza per chi affronta un intervento chirurgico, una terapia oncologica, un'emergenza traumatica o altre patologie che richiedono trasfusioni.

A sostenere la campagna sono stati numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, che hanno scelto di prestare la propria immagine per lanciare un messaggio positivo e incoraggiare sempre più persone a diventare donatori. Attraverso sorrisi, testimonianze e appelli, i protagonisti dell'iniziativa hanno contribuito a diffondere la cultura della donazione come atto di altruismo e cittadinanza attiva.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il Cardarelli ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti coloro che, nel tempo, hanno scelto di donare, sottolineando come ogni singolo contributo sia fondamentale per garantire cure tempestive e salvare vite umane.

L'ospedale ricorda inoltre che donare sangue è un'operazione semplice, sicura e indolore, che richiede pochi minuti ma può aiutare fino a tre persone. Un piccolo gesto che può trasformarsi in una concreta possibilità di vita per chi ne ha bisogno.

Chi desidera diventare donatore può prenotare un appuntamento inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 6702222 oppure telefonando allo 081 7472489, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata dell'ospedale:

Ospedale Cardarelli – Una poltrona per tre

L'obiettivo della campagna è chiaro: costruire una rete sempre più ampia di donatori e garantire che nessun paziente debba rinunciare a cure essenziali per la mancanza di sangue disponibile.