Sequestrati ombrelloni e sdraio abusivi dal Lido Mappatella

Oltre al sequestro delle attrezzature, gli operatori hanno contestato numerose violazioni amministrative

Oltre cento tra lettini e ombrelloni sono stati sequestrati nel corso di un'operazione congiunta condotta dalla Polizia Locale di Napoli e dai Carabinieri nell'area della Rotonda Diaz, uno dei punti più frequentati del lungomare cittadino. L'intervento è scattato a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e frequentatori della zona, che avevano denunciato la presenza di attività non autorizzate legate al noleggio di attrezzature da spiaggia.L'operazione è stata pianificata nell'ambito delle attività di contrasto all'occupazione abusiva del suolo pubblico e all'esercizio irregolare di attività economiche. Prima di entrare in azione, gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale e i militari della Compagnia Carabinieri di Chiaia hanno effettuato una serie di servizi di osservazione e monitoraggio per individuare i luoghi utilizzati come deposito delle attrezzature.Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire le modalità operative adottate dai soggetti coinvolti e di identificare le aree in cui venivano custoditi lettini e ombrelloni destinati all'attività abusiva. Una volta raccolti gli elementi necessari, le forze dell'ordine hanno dato il via all'intervento, procedendo al sequestro del materiale.Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro penale più di cento tra lettini e ombrelloni, risultati riconducibili a diverse persone residenti nelle traverse di via Riviera di Chiaia. Secondo quanto emerso dalle verifiche, le attrezzature venivano utilizzate per occupare porzioni di spiaggia e di arenile senza alcuna autorizzazione, offrendo servizi ai bagnanti in maniera completamente irregolare.Oltre al sequestro delle attrezzature, gli operatori hanno contestato numerose violazioni amministrative. In particolare, sono state rilevate infrazioni relative all'occupazione abusiva di suolo pubblico e allo svolgimento di attività economiche in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.Al termine degli accertamenti, i responsabili sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria, che valuterà la loro posizione e gli eventuali ulteriori provvedimenti da adottare. Le indagini potranno inoltre approfondire eventuali collegamenti con altre attività abusive presenti lungo il litorale cittadino.L'intervento rappresenta uno dei più significativi effettuati negli ultimi tempi nella zona della Rotonda Diaz, particolarmente frequentata durante la stagione estiva da residenti e turisti. L'obiettivo delle autorità è garantire la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici, contrastando fenomeni che limitano l'accesso alle aree comuni e generano concorrenza sleale nei confronti degli operatori autorizzati.Sull'operazione è intervenuto anche l'assessore comunale alla Legalità, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri. L'esponente dell'amministrazione ha sottolineato come l'attività di controllo rientri in una più ampia strategia di tutela della legalità e di salvaguardia degli spazi pubblici cittadini, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante il periodo estivo.