Scoperto terreno trasformato in discarica a Pompei

L'intervento è scattato dopo diverse segnalazioni dei residenti, preoccupati per la presenza di fumo denso e di un forte odore acre proveniente dalla zona

Importante operazione della Polizia Locale di Pompei, che ha portato al sequestro di una vasta discarica abusiva in via Androni. L'intervento è scattato dopo diverse segnalazioni dei residenti, preoccupati per la presenza di fumo denso e di un forte odore acre proveniente dalla zona. Gli agenti, coordinati dal comandante Gaetano Petrocelli, giunti sul posto hanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti, tra cui materiali ritenuti pericolosi e potenzialmente tossici, abbandonati su un terreno privo di recinzione. Durante le verifiche è stato accertato anche un principio d'incendio che aveva interessato parte dei rifiuti accumulati.

Il proprietario del terreno è intervenuto personalmente per spegnere le fiamme, mentre la Polizia Locale ha immediatamente avviato gli accertamenti del caso. L'intera area è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che dovrà ora stabilire eventuali responsabilità e individuare gli autori dell'abbandono illecito dei rifiuti.

L'episodio evidenzia ancora una volta i rischi ambientali e sanitari legati alle discariche abusive, soprattutto quando coinvolgono materiali pericolosi che possono contaminare il suolo e generare emissioni nocive in caso di incendio.

Il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti, ribadendo che la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini rappresenta una delle priorità della nuova amministrazione comunale. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dei rifiuti e individuare i responsabili dell'abbandono.